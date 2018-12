Trasporto aereo, Paleari (Alitalia): "Infrastrutture verso congestionamento, accelerare investimenti"

(Teleborsa) - Ilpresentato oggi al Terminal dell'Aeroporto di Milano Bergamo mette in luce un a continua crescita del movimento passeggeri, ma restanoNe ha parlato in una intervista rilasciata a Teleborsa,., che ha messo il punto sulla saturazione della capacità e sulla necessità di investimenti."I risultati di quest'anno mettono in evidenza delle cose molto interessanti: la prima è una, l'altra è la, in particolare sul lungo raggio dove c'è uned anche lcon dei piani d'investimento molto aggressivi""E poi c'è tutto ilperché gran parte degli aeroporti europei stanno andando verso un, come si era previsto già anni fa nello stesso rapporto di ICCSAI, quindi è estremamentesoprattutto quelli legati all'"."Questo è molto importante per un Paese come il nostro - ha sottolineato il commissario - che ha deglia maggior ragione in presenza oramai di una situazione più stabilizzata per quanto riguarda il player nazionali, almeno per quanto riguarda il recupero che ha avuto quest'anno l'ex compagnia di bandiera".