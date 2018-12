Trenitalia-Comune di Milano, sinergie per favorire la Cultura

(Teleborsa) -. E come sempre, quando protagonista è la società di trasporto ferroviario del Gruppo FS, in prima linea ci sono le Frecce. Già, perché quanti raggiungeranno il capoluogo lombardo con i convogli ad Alta Velocitàpresentando la propria CartaFRECCIA, per ottenere doppio ticket d'ingresso al costo di uno.E stesse agevolazioniE così pure per, dove i possessori di CartaFRECCIA che abbiano viaggiato con le Frecce potranno usufruire di uno consistente sconto sul "biglietto cumulativo 3 giorni".