Air Berlin, i creditori pronti a fare causa ad Etihad

(Teleborsa) - I creditori dipronti a fare causa controche era il principale azionista della compagnia adesso insolvente. A dirlo sono fonti interne dell'agenziaL'amministratore di Air Berlin,ha dichiarato di che le richieste potrebberola compagnia Gulf, che deteneva una partecipazione del 29% e che era il maggiore azionista di Air Berlin, non ha tenuto fede all'impegno preso.finanziò la compagnia aerea da quando divenne azionista e nell'aprile del 2017 mandò una lettera di supporto ad Air Berlin, sostenendo che avrebbe continuato il finanziamento per i successivi 18 mesi. Sei mesi dopo, nell'agosto del 2017, la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti ha bloccato la compagnia aerea tedesca, che ha dovuto presentare richiesta di fallimento. Etihad, dal canto suo, si era giustificata sostenendoalin poiquasi2016 quando la compagnia ha registrato una perdita record dicui si sono aggiunti altril'anno successivo.Nonostante il gravissimo stato finanziario, il vettore ha continuato a vendere biglietti tanto che poche settimane prima di entrare in amministrazione, le prenotazioni della compagnia aerea ammontavanoDopo la presentazione dell' istanza di insolvenzail governo tedesco è intervenuto stanziandoper mantenere gli aerei in aria per i successivi tre mesi.