Astaldi

(Teleborsa) -ha presentato istanza per la richiesta di autorizzazione "in via d'urgenza" per un finanziamento pari a 75 milioni di euro con "finalità ponte" fino alla scadenza del termine per il deposito della proposta concordataria definitiva.Il finanziamento - spiega la società in una nota - "verrà contratto alle condizioni economiche e secondo la struttura, i termini e le condizioni declinate nell'offerta vincolante ricevuta da Fortress" lo scorso 13 dicembre.