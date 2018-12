Borse europee in frazionale ribasso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori curiosi di conoscere quali saranno le future mosse di politica monetaria della Fed Situazione cauta a Piazza Affari: il Governo ha trovato un accordo sulla legge di bilancio da mandare a Bruxelles con il nuovo deficit ridotto al 2,04% L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. L'è sostanzialmente stabile su 1.239,7 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,82%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +269 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,94%.giù, con un calo frazionale dello 0,53%, indietreggia, con un modesto ribasso dello 0,47%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,64%.; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 20.647 punti. In ribasso il(-0,98%), come il FTSE Italia Star (-0,8%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,94%) e(+0,62%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,82%),(-1,35%) e(-1,27%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,28%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,96%.Sostanzialmente tonica, che registra una plusvalenza dello 0,86%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -3,65%.Sensibili perdite per, in calo del 2,50%.In apnea, che arretra del 2,06%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,85%.Tra i(+4,87%),(+1,91%),(+1,86%) e(+1,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -4,22%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,07%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,48%.Affonda, con un ribasso del 3,46% nonostante la notizia del progetto fertilizzanti in Russia