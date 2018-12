ENI, approvato piano investimenti per sviluppo giacimento Merakes in Indonesia

ENI

(Teleborsa) -avvierà la realizzazione del, a seguito dell’e dell’approvazione del Ministro dell’Energia dell’Indonesia.Il Progetto, situato nelnelle acque dell’E(Indonesia), prevede lae la realizzazione un, in una profondità d’acqua di circa 1500 metri, e connesso alla, situata a circa 35 chilometri a Nord Est.attraverso l’utilizzo di tutte le altre infrastrutture esistenti del campo di Jangkrik nonché della la rete di trasporto dell’East Kalimantan. La nuova produzione contribuirà così anche all'estensione della vita produttiva dell’impianto.L'approvazione del Consiglio di Amministrazione Eni avviene appena pochi giorni dopo dalla conversione allo schema contrattuale Gross Split, del PSC (Production Sharing Contract) East Seppingan, e dell’approvazione del Piano di Sviluppo di Merakes, aggiornato secondo i termini del Gross Split, da parte del Ministro dell'Energia indonesiano.L’amministratore delegato di ENI,, ha affermato che si tratta di unper la strategia del gruppo, che "sia lasia lanell'area delunicamente attraverso una"."Per fare questo - ha spiegato -, che ci consentirà di aumentare le nostre riserve e, quindi, la nostra produzione di gas,e rispettando il più rigoroso time-to-market. Il mercato interno indonesiano è in forte espansione e noi continueremo a prestare la massima attenzione affinché le nostre attività lo possano sostenere e valorizzare”.La realizzazione del progetto di sviluppo rafforzerà ulteriormente la leadership tecnologica e operativa di Eni per lo sviluppo di campi a gas nella acque profonde dell’Indonesia , Paese in cui opera dal 2001. Eni è l'operatore con una quota dell'85% dell’area contrattuale East Sepinggan, attraverso la sua controllata Eni East Sepinggan Limited, mentre Pertamina Hulu Energy detiene il restante 15%.