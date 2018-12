Manovra costerà alle imprese 4,9 miliardi. CGIA: "Sforzo importante, ma non sufficiente"

(Teleborsa) -, in particolare 3,1 miliardi graveranno sulle imprese non finanziarie e 1,8 miliardi sugli istituti di credito e sulle assicurazioni.A dirlo è l’, associazione che rappresenta artigiani e PMI, analizzando l'impatto dellela settimana scorsa e prima della seconda lettura al Senato, dove la Legge di bilancio cambierà volto., inserita già nel computo benché sia stata solo annunciata e non ancora approvata dal Parlamento., invece, gli effetti delle misure introdotte definitivamente con il decreto semplificazione: abolizione dal 1 gennaio 2019 dele introduzione delche si trovano in difficoltà a ripagare i finanziamenti alle banche per effetto dle mancato pagamento dei debiti della PA. "Queste 2 misure - si sottolinea - dovrebbero agevolare le imprese per un importo non superiore ai 70 milioni di euro l’anno".Fortunatamente, le cose andranno decisamente: nelil sistema economico subirà unae nell’alleggerimento fiscale salirà aSecondo il coordinatore dell'Ufficio studil'aumento della deducibilità dell’IMU sui capannoni, il ripristino delle detrazioni sulla formazione 4.0. e l'impegno di abbassare i premi INAIL hannoprovocato dalla Manovra, almeno nel testo approvato alla Camera e diverso rispetto a quello uscito da Palazzo Chigi., ha ammesso Zabeo, ricordando che le aspettative delle imprese sono state disattese.