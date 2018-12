Negative le Piazze del Vecchio Continente

S&P-500

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. Nel frattempo sui mercati USA si muove in territorio negativo lo, che registra una flessione dello 0,24%.Sul sentiment degli investitori prevale cautela in vista dei vari appuntamenti, in settimana, con alcune banche centrali, come Federal Reserve, Bank of England e Bank of Japan. Sul fronte interno italiano, il Governo ha trovato un accordo sulla legge di bilancio da mandare a Bruxelles con il nuovo deficit ridotto al 2,04% L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,27%. Lieve aumento dell', che sale a 1.242,6 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,09%), che ha toccato 50,13 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +269 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,95%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,86%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,05%. Preda dei venditori anche, con un decremento dell'1,11%., in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,15%.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,73 miliardi di euro, in deciso ribasso (-19,34%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,14 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 210.795, rispetto ai precedenti 247.028 ed i volumi scambiati sono passati da 0,91 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,16 miliardi.Tra i 215 titoli trattati, 40 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 165 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 10 titoli.Scivolano sul listino milanese tutti i settori. Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-2,39%),(-2,21%) e(-2,03%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,05%) e(+0,51%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,55%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,70%.Sensibili perdite per, in calo del 3,15%.In apnea, che arretra del 2,69%.del FTSE MidCap,(+1,20%),(+1,03%) e(+0,53%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,57%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,28%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,22%.Affonda, con un ribasso del 5,21%.