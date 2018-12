Powersoft debutta sul mercato AIM Italia

(Teleborsa) -sbarca a Piazza Affari, più precisamente sul mercato. La società fiorentina è attiva a livello mondiale negli amplificatori compatti energicamente efficienti e di alta potenza per il settore pro-audio. Il business del Gruppo si realizza prevalentemente negli amplificatori di potenza leggeri ad alta efficienza e qualità audio che vengono proposti ad una clientela a livello domestico ed internazionale."La quotazione al mercato dei capitali rappresenta sicuramente una tappa storica e per certi versi naturale nel percorso di crescita diPowersoft - ha dichiarato, Amministratore Delegato della società - . Negli ultimi anni ci siamo preparati per poter effettuare operazioni come questa, rafforzando la squadra con figure professionali altamente qualificate e adeguando i nostri processi interni anche con l’ausilio di strumenti gestionali avanzati. Il risultato dell' IPO ci consentirà di avere maggiore slancio nel percorso di crescita che stiamo portando avanti con determinazione e ci permetterà di cogliere nuove opportunità di business e di partnership".