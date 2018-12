Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, nella settimana dedicata alla. La Banca centrale americana dovrebbe annunciare un nuovo rialzo del costo del denaro, al termine della riunione in programma mercoledì 19 dicembre 2018 , in particolare sulla legge di bilancio da mandare a Bruxelles con il nuovo deficit ridotto al 2,04%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,132. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.238,4 dollari l'oncia. Poco mosso il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 51,19 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +265 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,91%.apre la settimana con una flessione dello 0,21%,cede lo 0,22% mentreregistra un calo dello 0,51%.; sulla stessa linea il, che retrocede a 20.690 punti. Leggermente negativo il(-0,22%); pressoché invariato il(-0,14%).Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,42% sul precedente. Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,63%),(-0,88%) e(-0,47%).Tra le Blue Chip milanesi le più forti vendite si manifestano su-1,54%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,22% dopo la bocciatura di Morgan Stanley ad underweight.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,94%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,85%.del FTSE MidCap,(+4,51%),(+1,82%) grazie alla commessa in Russia (+1,30%) e(+1,27%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -2,70%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,91%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,51%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,27%.