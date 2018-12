Alitalia rinnova partnership con American Express

(Teleborsa) - American Express Italia e Alitalia hanno rinnovato il loro rapporto di partnership. "La sinergia, che proprio in questi giorni compie vent'anni "punta ad ottimizzare l'esperienza dei titolari di Carta Alitalia American Express - si legge in una nota - con un focus importante sull'acquisizione dei clienti tramite il canale online".che, da sempre, garantiscono il valore aggiunto della nostra offerta. Crediamo con altrettanta convinzione che le sinergie funzionino solo se fatte con leader di settore e- commenta, vice president, country manager Italia, head of consumer Germania e Austria di American Express."In questi 20 anni, per le due società e per i nostri clienti, abituati al servizio di eccellenza garantito da questa partnership strategica" - ha dichiarato, chief business officer di Alitalia.