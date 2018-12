Borse europee attorno alla parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità in attesa dellache domani, 19 dicembre 2018, potrebbe annunciare un nuovo rialzo del costo del denaro Intanto in Gran Bretagna si continua a discutere sulla Brexit in Italia si cerca ancora l'accordo sulla Manovra con Bruxelles.Si amplificano le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina dopo le dichiarazioni del presidente cinese: "nessuno può dire alla Cina quello che deve o non deve fare", promettendo "un nuovo miracolo" economico che impressionerà il mondo.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,34%. L'è sostanzialmente stabile su 1.247,8 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 48,4 dollari per barile, in forte calo del 2,97%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +271 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,94%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,40%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,46%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.; piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 20.535 punti. Poco sopra la parità il(+0,57%), come il FTSE Italia Star (0,2%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,77%),(+1,01%) e(+0,99%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,31%),(-1,11%) e(-0,75%).di Milano, troviamo(+3,11%),(+2,55%),(+1,93%) e(+1,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,39%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,19%.scende dell'1,18%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,86%.di Milano,(+3,36%),(+3,23%),(+2,57%) e(+2,30%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,91%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,24%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,40%.Calo deciso per, che segna un -1,95%.