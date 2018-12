ENAV si aggiudica contratto in Libia

ENAV

(Teleborsa) -. La società che opera come fornitore in esclusiva di servizi alla navigazione aerea civile nello spazio aereo di competenza italiana, ha stipulato un contratto con laper l'ammodernamento degli equipaggiamenti della torre di controllo dell'In particolare, il contratto prevede la fornitura e l'istallazione di 3 nuove postazioni operative per i Controllori del Traffico Aereo, l'integrazione e messa in esercizio dei sistemi per le comunicazioni terra-bordo-terra e ground-ground, nonché delle infrastrutture per le reti dati e wireless.Le nuove infrastrutture tecnico operative assicureranno l'erogazione di tutti i servizi per la navigazione aerea volti a garantire la piena operatività e sicurezza dello scalo.e prevede inoltre un'per la fornitura e l'istallazione della componentistica meteo."Per ENAV operare in Libia ha un’importanza strategica", ha dichiarato l'AD. "La zona sud del nostro spazio aereo infatti confina con quello libico che attualmente è soggetto a forti limitazioni ai voli commerciali. A marzo sarà completata la nuova torre di controllo di Mitiga, entro la fine del prossimo anno entrambi gli aeroporti di Tripoli saranno pienamente operativi grazie anche al nostro supporto.Riuscire a favorire lo sviluppo del trasporto aereo e i collegamenti con l'Europa significa, in prospettiva, aumentare i flussi di traffico di interesse per il nostro Paese e recuperare quelle rotte che in precedenza attraversavano i nostri cieli".