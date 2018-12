Piaggio prosegue l'acquisto di azioni proprie

Piaggio

(Teleborsa) -, il 17 dicembre, haad un prezzo medio di 1,7383 euro per azione per un controvalore pari a 86.915 euro.A seguito degli acquisti effettuati, al 18 dicembre, la big delle due ruote detiene 743.818 azioni proprie, pari allo 0,2076% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, amplia il margine di guadagno, rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 1,758 euro.Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 1,777 e successiva a quota 1,829. Supporto a 1,725.