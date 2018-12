Ponte Genova: affidato a Italferr (FS Italiane) sviluppo progettazione esecutiva

(Teleborsa) - Italferr, società di ingegneria e progettazione del Gruppo FS Italiane, si aggiudica lodella ricostruzione del viadotto “Polcevera” di Genova La progettazione della società del Gruppo FS Italiane saràLa società di ingegneria inizierà a lavorare nell’immediato alla progettazione esecutiva del nuovo ponte, in modo da rispettare il cronoprogramma e, così come è stato definito dalle, che hanno individuato Italferr come progettista incaricato.L’assegnazione è avvenuta attraverso il Decreto emesso dalper la ricostruzione del viadotto “Polcevera” di Genova, a seguito di indagine di mercato e conseguente procedura negoziata; "".Le attività per la ricostruzione del viadotto “Polcevera” seguono quelle già svolte e quelle in corso d’opera da parte di Italferr in tutto il mondo. Fra questi, si segnalano in Italia il Ponte strallato sul fiume Po sulla linea AV Milano – Bologna, il Ponte metallico della linea Bologna-Venezia che scavalca l’autostrada A14. A livello internazionale, in India l’Anji Khad Bridge, ponte lungo 750 metri, in Serbia a Novi Sad il Ponte di Zezely sul fiume Danubio e in Siria il Ponte per la linea ferroviaria al Tabeje-al Bookamal sul fiume Eufrate.