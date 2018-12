TIM, doppio appuntamento per il CdA

TIM

(Teleborsa) -ha deciso di convocare una doppia riunione del Consiglio di Amministrazione,Il board - secondo quanto si apprende - si riunirà il prossimo 21 dicembre per analizzare la richiesta del socio francese, mentre una decisione in merito verrà presa nella riunione del 14 gennaio.Resta confermato in calendario anche il CdA del 17 gennaio.Venerdì, 15 dicembre, è arrivata alla TIM la richiesta formale da Vivendi di convocare l’assemblea “il prima possibile” per la, che detiene una quota di quasi il 24% nel gruppo telefonico italiano.Lo ha confermato la stessa TIM, comunicando con una nota di aver ricevuto la richiesta formale del colosso media di Vincent Bolloré e che l’ordine del giorno include il “Conferimento dell’incarico di revisione per il periodo 2019-2027”, argomento che – precisa nella nota – “già risulta calendarizzato per la riunione da svolgersi in data 17 gennaio 2019, come condiviso dai Consiglieri nella riunione del 6 dicembre 2018”.All’ordine del giorno anche la “Revoca di cinque Amministratori nelle persone dei Signori Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Dante Roscini e Paola Giannotti de Ponti”, presenti nella lista di Elliott , in quanto, secondo il gruppo francese, hanno “mostrato in modo sostanziale una mancanza di indipendenza e del rispetto per le più basilari e fondamentali norme di corporate governance, con conseguenze negative sull’organizzazione e sull’immagine di Telecom Italia”.L’ODG dell’assemblea include infine la lista dei nuovi candidati nelle persone di Franco Bernabè, Rob van der Valk, Flavia Mazzarella, Gabriele Galateri di Genola e Francesco Vatalaro. Tutti candidati in possesso del requisito di indipendenza e “con forti competenze ed esperienze consolidate” ha sottolineato Vivendi in una nota in cui parimenti annunciava l’invio della richiesta di convocazione dell’assemblea.Nella relazione illustrativa che accompagna la richiesta di convocazione dell’assemblea,, sottolineando che "mentre dichiarava fortemente la propria indipendenza, in realtà agiva quale amministratore esecutivo, orchestrando e guidando il golpe allo scopo di sostituire Amos Genish”, che è stato revocato dal Board a sorpresa circa un mese fa.