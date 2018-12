Wall Street cerca il rimbalzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in rialzo per la borsa di Wall Street che recupera, seppur parzialmente, il sell-off delle ultime sedute. In un contesto in cui, l'attenzione degli investitori si concentra sullache inizia oggi e terminerà domani., negli USA, nonostante il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump sia tornato ad attaccare la Fed . dicendosi contrario ad una nuova stretta monetaria. "E' incredibile che con un dollaro forte e nessuna inflazione almeno virtualmente, la Fed stia solo considerando un altro aumento dei tassi di interesse" - ha twittato l'inquilino della Casa Bianca - citando anche le difficoltà del resto del mondo.Gli investitori, in realtà, sono già proiettati verso il 2019, indicando una serie di tre nuovi rialzi del costo del denaro per il prossimo anno., per digerire gli effetti del rallentamento della crescita sul futuro aumento dei prezzi.Sul fronte macroeconomico,, nel mese di novembre, contrariamente a quanto previsto dagli esperti., che anticipano l'attività futura del settore edilizio,, sorprendendo anche in questo caso positivamente gli analisti che si attendevano una frenata.Sulle prime rilevazioni, il, mostra una plusvalenza dello 0,87%; sulla stessa linea, in rialzo lo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.565,99 punti. In denaro il(+0,73%), come l'S&P 100 (0,8%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,09%),(+1,05%) e(+0,97%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,70%),(+2,68%),(+1,34%) e(+1,34%).Tra idel Nasdaq 100,(+2,38%),(+2,28%),(+1,88%) e(+1,74%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,06%.Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,51%.