A Leonardo la gestione dei bagagli degli aeroporti di Roma

(Teleborsa) -si conferma tra i leader nel mercato internazionale dei sistemi di gestione dei bagagli negli aeroporti. La società si è aggiudicata, attraverso una gara pubblica, il contratto per la manutenzione ordinaria ed evolutiva e la conduzione tecnica di tutti gli impianti di smistamento bagagli dell'e dell', scali gestiti daIl valore del contratto aggiudicato a Leonardo in consorzio con(Leonardo 84%; Siemens 16%), della durata quadriennale con opzione di rinnovo per ulteriori quattro anni, è complessivamente di, inclusa l’opzione di rinnovo.Nel dettaglio, il contratto siglato da Leonardo con Aeroporti di Roma S.p.A. () prevede le attività di conduzione tecnica, di manutenzione preventiva e correttiva di ciascun impianto BHS. Sono inoltre previsti interventi di manutenzione evolutiva per consentire l’aggiornamento tecnologico costante di ciascun sistema così da adattarsi efficacemente al variare nelle richieste di servizio. L’accordo include inoltre la manutenzione della componente di Information Technology che gestisce gli impianti, Sorting Allocation Computer (SAC) e Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA).ADR ha recentemente portato a termine una campagna pluriennale di rinnovamento ed evoluzione dell’intera catena di gestione dei bagagli negli scali di Fiumicino e Ciampino che ha notevolmente migliorato la qualità del servizio a disposizione del passeggero. All’interno di questo piano di sviluppo, Leonardo ha realizzato i due nuovi grandi sistemi BHS a Roma Fiumicino, il primo dedicato ai voli del vettore Alitalia e dei vettori dell’alleanza SkyTeam, il secondo dedicato a tutti gli altri vettori. Entrambi gli impianti, in servizio dal 2016, sono stati progettati e realizzati dalla LoB Automazione di Leonardo nella sede di Genova e adottano le macchine smistatrici MBHS (Mutisorting Baggage Handling System), basate sull'innovativa tecnologia Cross Belt. Nel 2017, gli scali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino hanno servito complessivamente 47 milioni di passeggeri, ospitando 360.000 movimenti di volo.