Bastogi, controllata Sintesi incassa 23,7 milioni relativo a contenzioso area Carcere di Bollate

Bastogi

(Teleborsa) - Sintesi, controllata di, incassato 23,7 milioni di euro (al netto IVA), di cui 21,5 milioni di euro a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e 2,2 milioni di euro a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale.Si tratta - spiega Bastogi in una nota - del contenzioso ultraventennale tra Sintesi e i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti edella Giustizia, riguardante l’occupazione abusiva e l’acquisizione, sulle espropriazioni per pubblica utilità, dell’area del Carcere di Bollate.Con riferimento al pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Giustizia devono ancora corrispondere gli interessi maturati sulle somme sopra indicate dal 14 ottobre 2013 (data di deposito della domanda giudiziale alla Corte d’Appello di Milano) alla data odierna, oltre a quanto dovuto a titolo di penalità di mora (come indicato nella sentenza di ottemperanza del TAR Lombardia del 2 luglio 2018 n. 1645).Quanto incassato, dedotti i costi diretti e le imposte, è destinato alla riduzione dell’indebitamento bancario di Sintesi in conformità ai relativi accordi, anche come recentemente modificati.Bastogi ricorda che Sintesi rimane in attesa che i Ministeri provvedano anche al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento per occupazione senza titolo, determinata dall’Ordinanza della Corte d’Appello del 28 novembre 2016 n. 4627 nella misura di 13,4 milioni di euro, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo (tale capo dell’Ordinanza è stato impugnato dai Ministeri innanzi alla Corte di Cassazione).