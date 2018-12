Boom di prodotti contraffatti. Telefoni & Co vanno per la maggiore

(Teleborsa) -di euro il valore dellein Italia, pari al 4% delle importazioni di prodotti originali., con un valore stimato didi euro di prodotti falsi importati in ItaliaE' quanto emerso in occasione di un incontro alsulle nuove sfide della contraffazione nazionale e globale, con la presentazione ai rappresentanti del mondo imprenditoriale degli ultimi studi realizzati da OCSE e Censis per la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-UIBM del MiSE.Da unoemerge anche che l’introduzione illegale in Italia di fake goods provocanel commercio all’ingrosso e al dettaglio pari ad un valore didi euro. Circa ilitalianiimportati nel nostro Paese e il, ovvero il costo pagato ingiustamente dai consumatori italiani nella convinzione di acquistare un prodotto autentico, ammonta a quas. Lain Italia varia molto in relazione al prodotto: si va dalper uso medico e farmaceutico alIlche violano i marchi registrati italiani si attesta sui, pari al 3,6% delle vendite totali del settore manifatturiero italiano. È di, pari al 3,2% delle vendite complessive, il volume totale dellecausa della violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale nell’ambito del commercio mondiale.Completa il quadro: nel 2017 il, e cresce del 3,4% rispetto al 2015. Al primo posto gli italiani acquistanoil cui valore sul mercato del falso è stimato ino, pari al 33,1% del totale. Risulta aumentata anche la spesa per prodotti potenzialmente dannosi per la salute e la sicurezza della persona: nel 2017 gli italiani spendono ben 115 milioni di euro per profumi e cosmetici contraffatti, un mercato in crescita del 6,7% negli ultimi due anni. A causa del mercato del falsoall’economia legale.Senza la contraffazione, ladella produzione, per un valore complessivo di 19,4 miliardi di euro, corrispondente a una ricchezza aggiuntiva per il Paese di 7 miliardi di euro. L’emersione della contraffazione significherebbe anche undi euro, pari al 2,3% del totale delle entrate dello Stato per le stesse categorie di imposte.