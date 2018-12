ERG perfeziona programma bond non convertibili medio lungo termine per max 1 miliardo

ERG

(Teleborsa) -ha perfezionato un programma di emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili a medio lungo termine (Euro Medium Term NotesProgramme - EMTN) per un importo massimo complessivo di 1 miliardo di euro, a seguito di quanto approvato lo scorso 13 dicembre 2018 dal Consiglio di Amministrazione., prevede la possibilità di emettere prestiti obbligazionari non convertibili che saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo, da collocarsi presso investitori istituzionali operanti in Europa.L’agenzia di rating Fitch ha assegnato ad ERG S.p.A. un Issuer Default Rating di BBB- con outlook stabile ed al programma EMTN un rating “BBB-“. Questa operazione - spiega una nota - consentirà ad ERG di ottimizzare la capacità di cogliere le opportunità di finanziamento offerte da investitori istituzionali sul mercato dei capitali (Debt Capital Market” o “DCM”), attraverso una tempestiva futura emissione di obbligazioni.Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato a successive delibere l’approvazione delle singole emissioni di titoli nell’ambito del Programma EMTN, nonché la definizione di termini, durata e condizioni.