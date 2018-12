Manovra, il discorso di Conte al Senato: "Evitata procedura senza arretrare sui contenuti"

(Teleborsa) -ha affermato il Premier nell'incipit del suo discorso al Parlamento sugli esiti del dialogo con la Commissione europea.– "In queste settimane in cui i canali del dialogo non si sono mai interrotti abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi che, con il voto del 4 marzo, gli italiani hanno ritenuto prioritari nell’azione di Governo” ha affermato Conte.– "All’esito di ulteriori interlocuzioni fino ai risolutivi colloqui di ieri mattina che hanno portato a un significativo avanzamento nella trattativa, ho formalizzato la posizione dell’Italia con una lettera ai vertici della Commissione, sottoscritta insieme al ministro Tria”. Parlando delle modifiche da apportare alla manovra Conte, ha aggiunto, che “il rallentamento del ciclo economico impone, adesso, un aggiornamento delle previsioni di crescita con indicazione di un Pil programmatico all’1% per l’anno prossimo, con una variazione che si ripercuote, per alcuni versi anche positivamente, sui saldi di bilancio e sull’entità della correzione strutturale richiesta dal Patto di stabilità e di crescita".Le modifiche previste “al fine di corrispondere alle richieste formulate dalla Commissione europea” – ha assicurato Conte – manterranno “integro l’impatto concreto di reddito di cittadinanza e quota 100”.Tra le misure annunciate da Conte vi sono quelle riguardanti il, l’abrogazione del credito d’imposta relativo alle deduzioni forfettarie in materia di Irap riconosciute in favore di soggetti passivi che impiegano lavoratori dipendenti a tempo determinato in alcune regioni, l’abrogazione del credito di imposta in favore di soggetti che compiono investimenti in beni strumentali nuovi, l’abrogazione dell’aliquota ridotta Ires in favore degli enti non commerciali e un pacchetto di misure che incrementa il prelievo nel settore dei giochi.. Annunciate anche rimodulazioni riguardanti le risorse finanziarie destinate al Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale, alle Ferrovie dello Stato e alla quota nazionale per il finanziamento delle politiche comunitarie.