Manovra, l’Ue non avvierà la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia

(Teleborsa) - “ L’accordo di oggi non è perfetto ma ci permette evitare la procedura di infrazione, a condizione che le misure vengano attuate pienamente”. A confermare le indiscrezioni che, in mattinata, avevano parlato dellain attesa di ulteriori verifiche da compiere nelle prossime settimane, è ilparlando dell’Italia in conferenza stampa a Bruxelles. Il punto della situazione verrà fatto a gennaio, una volta che la legge di bilancio sarà stata approvata dal Parlamento.. Fino a quel momento, ha spiegato il vicepresidente della Commissione Ue "il monitoraggio consisterà nel seguire votazione in Parlamento per verificare che l'accordo sia approvato. Il resto della vigilanza avverrà nell'ambito del semestre europeo"., quindi è una strategia che poggia moltissimo sull'attuazione delle clausole di salvaguardia sull'Iva", ha aggiunto Dombrovskis, precisando che. Il vicepresidente ha, inoltre, affermato che"Sì, le proiezioni di crescita sono state riviste al ribasso e adesso la", ha spiegato Dombrovskis , dopo aver parlato di "dati plausibili" sui quali è ora fondato il nuovo documento italiano."L'Italia sta a cuore all'Europa e all'area euro, che esce rafforzata da questo risultato positivo" ha affermato,sottolineando che l'accordo raggiunto tra Roma e Bruxelles "dimostra checome qualcuno voleva dipingerci".Si attendono, intanto, le, inizialmente previste per mezzogiorno e slittate alle 13. Subito dopo l’intervento del premier,. L’emendamento sulla manovra che recepisce l’esito della trattativa con l’Ue è, infatti, pronto per essere depositato in Senato.