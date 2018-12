Piazza Affari brinda all'accordo con l'Ue sulla Manovra

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in pole position rispetto al resto d'Europa sul raggiungimento di un accordo con Bruxelles sulla Manovra Tra i temi principali della giornata odierna c'è sicuramente la, che stasera 19 dicembre 2018, dovrebbe annunciare una rialzo del costo del denaro . Intanto Wall Street ha chiuso in ribasso trascinando anche la piazza di Tokyo , alle prese con l' IPO Softbank Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,14. L'è sostanzialmente stabile su 1.250,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%, dopo il crollo della vigilia.Ottimo il livello dello, che scende fino a +253 punti base, con un calo di 16 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,78%.poco mossa, che mostra un +0,2%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,23%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,31%., spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilin aumento dell'1,45%. In frazionale progresso il(+0,67%), come il FTSE Italia Star (0,5%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,55%),(+1,66%) e(+1,54%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,12%) e(-0,49%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 4,13%.Vola, con una marcata risalita del 3,73%.Brilla, con un forte incremento (+3,63%).Ottima performance per, che registra un progresso del 3,17%.I più forti ribassi, invece, si verificano su-2,43% dopo l' addio dell'AD Sergio Albarelli In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,53%.Tra i(+3,53%),(+3,13%),(+2,45%) e(+2,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su-2,36%.