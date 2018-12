Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

alimentare

automotive

assicurativo

chimico

telecomunicazioni

tecnologia

Brembo

Saipem

Ferrari

Campari

Banca Mediolanum

Azimut

STMicroelectronics

Telecom Italia

OVS

Tod's

Geox

Piaggio

De' Longhi

Danieli

Datalogic

doBank

(Teleborsa) - Piazza Affari chiude con il vento in poppa facendo meglio delle altre piazze del Vecchio Continente, sostenuta dall'entusiasmo degli investitori per l' accordo raggiunto tra il Governo italiano e l'Unione europea sulla manovra tricolore Più cauto l'andamento odierno delle principali borse europee con gli occhi degli addetti ai lavori puntati sulla banca centrale americana., il quarto del 2018, che porterà il costo del denaro nel range 2,25%-2,5%. Donald Trump, che più volte ha espresso la sua contrarietà (l'ultima volta ieri) alla stretta della Fed. I mercati guardano con molta attenzione alle parole delche interverrà in conferenza stampa, dopo l'annuncio sui tassi, alla ricerca diSul mercato Forex, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,49%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,50%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,90%.In forte calo lo, che raggiunge +255 punti base (-15 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,79%.giornata moderatamente positiva perche sale di un frazionale +0,24%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,96%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,49%., con ilin rialzo dell'1,59%.Ilnella seduta odierna è stato pari a 1,9 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 1,71 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 1,52 miliardi di azioni, rispetto ai 0,84 miliardi precedenti.Tra i 215 titoli trattati, 62 hanno chiuso in ribasso, mentre 140 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso. Stabili i restanti 13 titoli.(+3,09%),(+2,32%) e(+2,13%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,68%),(-0,53%) e(-0,43%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,90%.Decolla, con un importante progresso del 3,74%.In evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 3,31%.Svettache segna un importante progresso del 3,22%. I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,36%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,94%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,74%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,62%.del FTSE MidCap,(+22,27%),(+9,70%),(+7,17%) e(+6,17%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,24%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,29%.scende dell'1,66%.Calo deciso per, che segna un -1,48%.