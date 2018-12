Saipem corre in Borsa. Progetto Artic LNG 2 strategico per sviluppo

Saipem

(Teleborsa) -, dopo la sigla di unrelativo al progetto Artic LNG 2. Un contratto che rientra nell'ambito degli accordi presi fra il Premier italianoed il Presidente russolo scorso 24 ottobre 2018. Alla sigla degli accordi con la Federazione Russa, avvenuta stamattina a Palazzo Chigi, hanno presenziato il Ministro dello Sviluppo economico,, e l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia,Via libera agli accordi per il progetto Artic Lng. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ha presenziato a uale Paese ospite all'edizione 2020 della Fiera Industriale Internazionale Innoprom, dedicata all'innovazione in ambito industriale".2,2 miliardi il valore complessivo del contratto E&C Onshore,e detiene una partecipazione del 50%. Laha quindi un valore diIl progetto prevede la realizzazione di tre impianti di gas naturale liquefatto (GNL), ciascuno della capacità di circa 6,6 milioni di tonnellate/anno (MTPA), ma il suo valore per Saipem travalica considerazioni meramente economiche, in quantodopo il contratto siglato da Saipem con Gazprom a luglio per per la posa di condotte per il trasporto del gas in Serbia - e rappresenta unapprontata dal management, che punta molto sul segmento LNG.Ilè il filone in cui Saipem sta "giocando un" delle attività OnShore. Lo ha confermato più volte il CEO della società,, anche recentemente ad Algeri, in occasione dell'Energy Summit, dove ha ribadito che il segmento LNG è "ad alto valore aggiunto" e Saipem "è presente da sempre" in questo settore, dove solo operatori specializzati possono partecipare a causa della complessità tecnologica.Proprio per l'importanza strategica del segmento, Saipem ha