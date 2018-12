Turkish Airlines vola a Lusaka

(Teleborsa) - Turkish Airlines ha aggiunto al suo networkI voli per Lusaka saranno operati dalla compagnia di bandiera turcae in coincidenza con quelli per Dar es Salaam, in Tanzania.confermando così la sua leadership di vettore che vola verso più Paesi e destinazioni internazionali al mondo.. La compagnia aerea opera voli diretti giornalieri dall'aeroporto di Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) verso Roma e Milano. Dal 7 gennaio 2019, Turkish Airlines collegherà Roma ad Ankara, con volo diretto.