Wall Street cauta aspettando la Fed

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, dove è in corso l'La banca centrale americana annuncerà la sua decisione di politica monetaria: gli addetti ai lavori scontano un ritocco all'insù dei tassi di interesse negli Stati Uniti, il quarto del 2018, portando il costo del denaro nel range 2,25%-2,5%. Una Donald Trump, che più volte ha espresso la sua contrarietà (l'ultima volta ieri) alla stretta della Fed. I mercati guardano con molta attenzione alle parole delche interverrà in conferenza stampa, dopo l'annuncio sui tassi, alla ricerca di indicazioni per il prossimo anno.Sul fronte macroeconomico, è cresciuto oltre attese il deficit delle partite correnti nel terzo trimestre . Sempre oggi è previsto un aggiornamento sulla vendita di case esistenti e sulle scorte settimanali di petrolio negli Stati Uniti.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un timido rialzo dello 0,23%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.552,9 punti. Pressoché invariato il(+0,11%); in moderato rialzo lo(+0,23%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,73%),(+0,62%) e(+0,61%).Al top tra i(+1,47%),(+1,03%),(+0,92%) e(+0,83%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,19%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,6%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,51%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,36%),(+2,25%),(+1,42%) e(+1,40%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,03%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,58%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,44%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,43%.