Wall Street sbanda dopo rialzo tassi Fed

(Teleborsa) - Movimenti erratici si registrano alla borsa di Wall Street dopo che la banca centrale americana ha annunciato la sua decisione di politica monetaria: un ritocco all'insù dei tassi di interesse negli Stati Uniti, il quarto del 2018, come peraltro scontato dagli investitori. Il costo del denaro sale fra il 2,25% e il 2,5%.Una Donald Trump, che più volte ha espresso la sua contrarietà (l'ultima volta ieri) alla stretta della Fed. I mercati guardano con molta attenzione alle parole delche interverrà in conferenza stampa alla ricerca di indicazioni per il prossimo anno.Sul fronte macroeconomico, è cresciuto oltre attese il deficit delle partite correnti nel terzo trimestre . Sempre oggi è stato pubblicato un aggiornamento sulla vendita di case esistenti e sulle scorte settimanali di petrolio negli Stati Uniti.Tra gli indici statunitensi, ilsegna un +0,35%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità lo, a 2.548,4 punti. In frazionale calo il(-0,29%); consolida i livelli della vigilia lo(-0,02%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,68%),(+0,52%) e(+0,42%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,45%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,86%),(+1,78%),(+1,51%) e(+1,39%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,69%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,32%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,47%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,53%.(+4,07%),(+2,68%),(+2,27%) e(+1,77%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,27%.Affonda, con un ribasso del 4,05%.Crolla, con una flessione del 3,79%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,65%.