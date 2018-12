(Teleborsa) - la compagnia aerea mediorientale, un esempio di eleganza e confort, situata direttamente sui gate d'imbarco dei voli internazionali.Era presenta anche, che gestisce lo scalo capitolino. A teleborsa ha fatto qualche commento sulla nuova sala d'attesa ed anticipato alcuni dati di traffico.“Oggi completiamo la nostra offerta di lounge, ne abbiamo inaugurate tante quest’anno, ma questa è, sulla testa delinaugurato un anno e mezzo fa"."Ha la caratteristica di essere estremamente luminosa, con una grande vetrata e di avere l’imbarco diretto per i clienti di first", ha spiegato de Carolis, aggiungendo "completiamo l’offerta facendo sempre di più in modo tale che i nostri passeggeri possano passare qui del tempo in relax”.Per quanto riguarda il, il manager ha detto: "tra dicembre e gennaio. Parliamo di un traffico estremamente intenso di italiani che vanno in vacanza e di stranieri che vengono in Italia".