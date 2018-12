CNH, 50 IVECO STRALIS NP alla bulgara PIMK Ltd. per espansione flotta

CNH Industrial N.V.

(Teleborsa) -, una delle principali società di trasporti dell'Europa orientale, ha consolidato le sue credenziali di sostenibilità con l'acquisto di 50 nuovi veicolida 400 CV alimentati a gas naturale compresso (CNG) per fornire ai suoi partner servizi di logistica più rispettosi dell'ambiente.IVECO, brand di, è leader nel trasporto sostenibile grazie alle sue avanzate tecnologie a gas naturale. Pertanto, l’acquisizione di mezzi IVECO STRALIS NP AS440S40T/P alimentati a gas naturale compresso (CNG) rappresenta per PIMK Ltd. la soluzione perfetta per la graduale conversione dell'intera flotta dell'azienda al gas naturale.. Con emissioni sonore inferiori ai 71 dB nel test Piek Quiet Truck, questi veicoli sono perfetti per i trasporti nei centri urbani soggetti a limitazioni in materia di inquinamento acustico e per le consegne nelle ore notturne.L'investimento sostenibile di PIMK include un pacchetto completo di servizi per l'ottimizzazione del costo totale di esercizio (TCO - Total Cost of Ownership), che l'azienda considera uno dei vantaggi chiave offerti dalla gamma di veicoli commerciali a gas naturale di IVECO. L'investimento nasce dall'intenzione di PIMK di consolidarsi ulteriormente come azienda ecocompatibile e dall'approccio innovativo adottato da IVECO e del suo distributore per la Bulgaria, DANUBETRUCK BULGARIA.