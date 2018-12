Effetto Fed e shutdown. Wall Street nervosa

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

beni di consumo secondari

energia

informatica

Johnson & Johnson

Wal-Mart

United Technologies

IBM

Exxon Mobil

Vertex Pharmaceuticals

Shire

Nxp Semiconductors N.V

Xcel Energy

Walgreens Boots Alliance

Tesla Motors

Symantec

Netflix

(Teleborsa) - Dopo una partenza all'insegna della prudenza, la borsa di Wall Street si veste di rosso. La banca centrale americana ha alzato i tassi di interesse negli Stati Uniti al range compreso tra il 2,25% e il 2,50%.ha inoltre tagliato le stime sulla crescita del PIL statunitense del 2018 e del 2019. La Fed ha tuttavia rivisto al ribasso le stime sulle strette monetarie del 2019 dalle precedenti tre a due. Delusi alcuni operatori che si attendevano un rallentamento più marcato del ritmo delle strette monetarie.A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce anche la notizia che il, in assenza delle risorse per il muro al confine col Messico,, vale a dire il blocco dei fondi al governo federale, che dalla mezzanotte di domani, 21 Dicembre, potrebbe dover interrompere diverse attività.Sul fronte macro, le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono aumentate meno del previsto mentre il settore manifatturiero nel distretto Fed di Philadelphia è peggiorato inaspettatamente. Il superindice dell'economia statunitense , redatto dal gruppo di ricerca privato Conference Board, è tornato a crescere a novembre, mentre gli analisti attendevano un dato invariato.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa un ribasso dell'1,76%; sulla stessa linea, giornata negativa per lo, che continua la seduta a 2.469,59 punti, in calo dell'1,49%. Depresso il(-1,67%), come l'S&P 100 (-1,5%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,42%),(-2,31%) e(-2,09%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,72%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,81%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,73%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,83%.Sensibili perdite per, in calo del 2,67%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,72%),(+1,61%),(+1,36%) e(+1,24%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,51%.In apnea, che arretra del 4,83%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,75%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,54%.