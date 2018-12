Energica Motor, i soci di maggioranza rafforzano patrimonio

Energica Motor

(Teleborsa) - Il CdA diin accordo con i soci di maggioranza CRP Meccanica e CRP Technology, ha varato un’. In particolare, I finanziamenti soci, pari a Euro 4.123.600, entreranno a far parte delle riserve in conto futuro aumento di capitale.Tale operazione - spiega una nota - risulterà molto importante per le prossime sfide Energica, in particolare nel perseguimento degli obiettivi di vendita e per gli investimenti per la prossima FIM Enel MotoE World Cup di cui la casa modenese sarà costruttore unico per le prossime tre stagioni. La Società è stata infatti designata Costruttore Unico FIM Enel MotoE World Cup nel dicembre 2017 e fin dall’inizio di quest’anno ha investito nell’ambito R&D per lo sviluppo tecnologico della racebike Ego Corsa, derivata dalla sportiva stradale Ego in commercio.Il collegio sindacale ha valutato positivamente la scelta degli amministratori.