Manovra: oggi rush finale al Senato per l'approvazione degli emendamenti

(Teleborsa) - Con l’arrivo, nella tarda serata di ieri, delche recepisce le modifiche frutto dell’accordo con la Commissione europea per evitare una procedura sui conti, questa mattina, dopo una settimana di stand-by,L’ordine dei lavori è stato fissato, in mattinata, durante laal pacchetto europeo mentre la commissione si riunirà quindi nel pomeriggio per l’esame. Inizialmente convocata per le 9, laSalvo ulteriori ritardi,La Commissione avrà, dunque, meno di due ore per esaminare il testo e, in assenza di un nuovo slittamento dell'Assemblea, potrebbe profilarsi un approdo in Aula senza mandato al relatore con voto di fiducia sul maxiemendamento del governo (a cui l'esecutivo sta lavorando) che include non soltanto gli emendamenti che recepiscono l'intesa con Bruxelles ma anche alcune altre proposte (oltre a quelle già depositate da governo e relatore) dei diversi gruppi che compongono il fascicolo dei segnalati.