Manovra, slittano maxi emendamento e fiducia

(Teleborsa) - In seguito allo stop dei lavori in Commissione Bilancio al Senato,, 21 Dicembre, l'dell'aula, ilPD Andrea, interviene sull'accaduto e, poi,. È la prima manovra totalmente extraparlamentare che passerebbe senza neanche un voto tranne quello di fiducia. È una cosa senza precedenti. La nostra proposta è che torni in commissione e che ci sia il voto, anche di fiducia, il 26 dicembre. "La maggioranza – aggiunge Marcucci - vuole invece affrettare i tempi, non hanno neanche il maxiemendamento pronto, e credo vogliano mettere la fiducia domani sera".