Mercati europei negativi dopo rialzo tassi della Fed

(Teleborsa) -, dopo il rialzo dei tassi deciso dalla Fed e il nulla di fatto della Bank of Japan . Per il 2019 la banca centrale americana segnala due rialzi dei tassi di interesse meno dei tre previsti in settembre . L'istituto guidato da Powell ha rivisto al ribasso le stime per la crescita statunitense.L'continua gli scambi a 1,147 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,83%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.256,8 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 46,57 dollari per barile, con un calo dell'1,33%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +251 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,74%.preda dei venditori, con un decremento dello 0,85%, dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia mentre si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,35%.. Sessione caratterizzata da ampie vendite quella della borsa milanese,; sulla stessa linea il, che continua la giornata a 20.539 punti. In lieve ribasso il(-0,52%), come il FTSE Italia Star (-1,1%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+0,90%),(+0,78%) e(+0,66%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-3,51%),(-2,01%) e(-1,93%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,33%),(+0,85%),(+0,78%) e(+0,53%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -3,46%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,46%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,19%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,60%.di Milano,(+12,21%),(+9,42%),(+2,03%) e(+2,01%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -4,60%.In caduta libera, che affonda del 2,59%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,53 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,31%.