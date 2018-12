Nessuna sorpresa dalla BOJ: invariata la politica monetaria

(Teleborsa) -, come ampiamente atteso dai mercati. La Bank of Japan (BoJ) ha lasciato i tassi di interesse a breve termine al -0,1% e a zero sui titoli di Stato decennali.Sulla crescita economica del paese pesano le tensioni commerciali con gli Stati Uniti , che potrebbero indebolire le aziende che maggiormente esportano. Secondo il governatore della Banca centrale giapponese, "ci sono più rischi al ribasso per l'economia giapponese", in particolare "se le frizioni (commerciali con gli USA) persistono, potranno avere ripercussioni sull'economia giapponese e sulle economie d'oltreoceano".. "Al momento - rassicura Kuroda - non c'è alcun cambiamento nel nostro modo di vedere l'economia giapponese che si sta espandendo moderatamente".Ieri 19 dicembre 2018, invece, la Fed ha deciso di alzare il costo del denaro