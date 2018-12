PMI INNOVATIVE: La Commissione Europea conferma l'estensione degli incentivi fiscali

(Teleborsa) -ha reso noto di aver(ai sensi del decreto-legge 3/2015, definite come piccole e medie imprese, costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa, non sono quotate in un mercato regolamentato- ma possono essere quotate in una piattaforma multilaterale di negoziazione, come l’AIM- hanno certificato il loro ultimo bilancio, presentano un chiaro carattere innovativo)La novità assegna alleche investono in una PMI innovativa, invece, spetta una