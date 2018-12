Scuola, in Italia il doppio di docenti over 60 rispetto all’Ue

(Teleborsa) - Non porta buone nuove l’, Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support: "La Carriera degli insegnanti in Europa: accesso, progressione e sostegno".Prima di tutto perché - spiega il: il 36% degli insegnanti delle scuole primarie e secondarie europee ha più di 50 anni, percentuale che in Italia si alza al 57%. Inoltre, i docenti dell’Unione Europea di oltre 60 anni si attestano al 9%, mentre in Italia si osserva ancora una volta la percentuale più alta, che in questo caso è addirittura doppia: il 18%."Il paradosso è che in Italia vi sono decine di migliaia di docenti precari già formati e abilitati all’insegnamento, ma non essendo aperto il doppio canale una sempre più alta percentuale di posti da assegnare per le immissioni in ruolo rimane vuota. Il problema è nella mancata possibilità di proporre loro quelle cattedre:- commenta-. È un’operazione a costo zero: per realizzarla basterebbe che l’amministrazione e la politica si rendessero conto della sua ineludibilità".