Commercio estero, surplus cala a 3,3 miliardi ma export conferma in aumento

(Teleborsa) - Sulla base dei, in riferimento ai flussi commerciali da e verso i paesi extra Ue, l’Istat stima un lieve aumento congiunturale per lee unUn incremento, quello delle esportazioni, esteso a quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, con l’eccezione deie dei. Un aumento marcato viene registrato anche nel settore deilaè intensa per imentre gli acquisti disono, la dinamica congiunturale dell’, un effetto, precisa l’Istat, “interamente spiegato dal. Nello stesso periodo, lesono in forte crescita congiunturaledeterminata soprattutto dai, daie dai, in diminuzione rispetto a +4.626 milioni di novembre 2017 e, da inizio anno, diminuisce l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici (da +62.408 milioni per il 2017 a +61.486 milioni per il 2018).Nel mese di novembre 2018, l’Istat ha rilevato una. Se l’export tendenziale verso Stati Uniti (+15,9%), India (+5,0%), Cina (+3,3%) e Giappone (+3,2%) è in aumento, vi sono, al contrario, marcate flessioni nelle vendite di beni verso la Turchia (-24,8%), la Svizzera (-20,2%), paesi Mercosur (-17,8%) e Russia (-8,1%).Gli acquisti da Cina (+24,2%), paesi Asean (+23,8%), Russia (+17,9%), Turchia (+14,5%) e paesi Opec (+12,6%) registrano incrementi tendenziali molto più ampi della media delle importazioni.