FS Italiane, 20 giovani entreranno nel Gruppo selezionati con l’#FSRecruitingday

(Teleborsa) - A partire dall'anno prossimo 20 giovani, selezionati attraverso l', saranno assunti dalOpportunità che in futuro, in base a ulteriori posizioni di lavoro che saranno disponibili, potrà essere estesa anche ad altri partecipanti."#FSRecruitingday – ha dichiarato, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane – ha offerto ai giovani un’importante opportunità per conoscere il mondo ferroviario e la mobilità collettiva e per proporre progetti innovativi per il nostro business. È stata anche occasione per intercettare talenti capaci di generare valore e innovazione. Elementi, quest’ultimi, fondamentali e funzionali agli obiettivi del nostro Piano industriale. Piano con il quale mettiamo le persone sempre più al centro dei nostri processi industriali per fornire servizi di qualità sempre maggiore e in linea con le aspettative di chi viaggia in treno".