GIMA TT acquista altre azioni proprie

GIMA TT

(Teleborsa) -ha, tra il 17 e il 21 dicembre, n.al prezzo medio unitario di 6,4809 euro, per uncontrovalore complessivo di 674.013,09 euro.Dall'inizio del programma, l'azienda attiva nella progettazione di macchine automatiche per il packaging di prodotti derivati del tabacco ha acquistato 440.500 azioni proprie, pari allo 0,50% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di 3.001.227,87 euro.A Piazza Affari, intanto, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,63%.