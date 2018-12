Piazza Affari maglia nera in Europa. Pesa performance bancari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre i mercati scontano le preoccupazioni per il deterioramento della situazione economica globale. Ilsi candidano come fattori negativi, amplificando i movimenti di un mercato già distratto dalle prossime festività natalizie e con. Il focus è anche sull'Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%. Aumenta di poco lo, che si porta a +254 punti base, con un lieve rialzo di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,79%.dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, vendite su, che registra un ribasso dello 0,80%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,52%.e si attesta su 18.368 punti; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 20.158 punti. Poco sotto la parità il(-0,44%), come il FTSE Italia Star (-0,6%).In luce sul listino milanese i comparti(+2,67%) e(+0,88%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-2,85%),(-1,97%) e(-1,49%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,08%) e(+1,76%), dopo l'annuncio del lancio di 3 nuovi primer.Bene(+1,43%) e(+1,16%).Fra i più forti ribassi, invece, si segnalano i bancari:continua la seduta con -4,52%,arretra del 3,22%,mostra una caduta del 3,16%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,13%, sulle dichiarazioni del vicepremier Di Maio in relazione ai caccia F-35 Tra i(+4,43%),(+2,85%),(+2,79%) e(+2,11%). La peggiore performance è quella di, che segna un -4,46%.