USA, fiducia consumatori Michigan rivista al rialzo

(Teleborsa) -, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva., pubblicata a metà mese. Superate le attese dagli analisti che erano per un rialzo a 97,6 punti.Rivista al rialzo la componente relativa alleche sale a 87 punti dagli 86,1 punti della lettura preliminare e del consensus. In aumento la componente sulla, indicata a 116,1 punti dai 115,2 della prima lettura., risultato in aumento in entrambe i casi.Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti,, battendo le stime del mercato che erano per un +0,3%., facendo leggermente peggio delle attese degli analisti che erano per un +0,3%.Il PCE price index core, una misura dell'inflazione, risulta in crescita dello 0,1% dopo il +0,2% di ottobre. Su anno l'aumento è dell'1,9% dal +1,8% del mese precedente.