Gruppo FS, crescono apprezzamenti per servizio regionale Trenitalia

(Teleborsa) -è quanto emerge dall’ultima indagine dicondotta dall’azienda lo scorso novembre, che ha chiesto ai passeggeri dei convogli regionali di indicare il proprio grado di soddisfazione.Se ci limitiamo all’ultimo bimestre analizzato, l’86,1% delle persone interpellate ha espresso un giudizio positivo per il servizio di trasporto regionale nel suo complesso,. Si tratta di medie nazionali con punte oltre il 90% in alcune regione e nelle province autonome di Bolzano e Trento.Il gradimento riscontrato: rispetto a novembre 2017 infatti, ad esclusione della puntualità che resta invariata (74,8% di gradimento), si registra un miglioramento in tutte le singole voci di viaggio,Crescono, a seguire,. Un miglioramento globale e progressivo, confermato anche nel periodo cumulativo gennaio-novembre 2018 rispetto al medesimo periodo del 2017.Novembre è anchei. Fortemente voluto dall’, e realizzate in tempi record, le attività di assistenza, informazione e sicurezza nel trasporto regionale sono già state erogate a oltre un milione di persone.