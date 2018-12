Allarme eccesso liquidità dopo flop mercati

(Teleborsa) - Terzo giorno di Shutdown negli Stati Uniti , ovvero di chiusura degli uffici federali per il mancato accordo al Congresso sul Budget, mentre vengono riviste al ribasso le stime di crescita dell'economia USA nel 3° trimestre . Segnali non troppo incoraggianti per il futuro, con gli investitori in tensione anche per la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina che fa temere per un rallentamento dell'economia globale. La conferma arriva anche dalla Fed, che ha ridotto a due le previsioni di rialzo del costo del denaro nel 2019 . Sui mercati finanziari si registra un'eccesso di liquidità, con un numero di riscatti record dei fondi azionari.Per monitorare la situazione, il segretario al Tesoro americano,, ha convocato una riunione con il Gruppo di lavoro sui mercati finanziari, creato dopo il crollo del mercato azionario del 1987. Mnuchin ha poi deciso di chiamare a rapporto i top executive delle sei maggiori banche degli Stati Uniti. Gli amministratori delegati degli istituti di credito statunitensi hanno confermato di "disporre di un'ampia liquidità per i prestiti a famiglie e imprese e per tutte le altre operazioni di mercato". Il segretario al Tesoro ha dunque ribadito che i mercati "continuano a funzionare correttamente".