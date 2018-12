In rosso le borse europee orfane di Milano e Francoforte

Euro / Dollaro USA

oro

Londra

Parigi

(Teleborsa) -, orfane di Piazza Affari rimasta chiusa per le festività natalizie . Porte chiuse anche a Francoforte. Le piazze di Londra, Parigi e Madrid, invece, termineranno in via anticipata le contrattazioni, così come Wall Street.Si prevedono scambi ridotti per via dell'assenza di molti operatori dalle sale. Vuota l'agenda macroeconomica , con in lista solo l'indice CFNAI degli Stati Uniti.Venerdì 21 dicembre 2018 a mezzanotte è scattato lo Shutdown negli Stati Uniti, ovvero il blocco di almeno un quarto delle attività amministrative "non essenziali" - dalla sicurezza al fisco, dai trasporti alle politiche per la casa e lo sviluppo urbano - previsto dall'Antideficiency Act ogni volta che il Congresso non riesce a raggiungere un accordo sul Budget.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,138. Sessione debole per l', che registra un calo dello 0,32%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione pari a +0,18%.apertesegna un calo frazionale dello 0,66%,uno svantaggio dello 0,81%. Giù anche Lisbona -0,73%, Amsterdam -0,43% e Bruxelles -0,57%.