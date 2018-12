Unicredit, vendita di asset immobiliari tedeschi per un miliardo di euro

Unicredit

(Teleborsa) -ha in programma la. L’operazione, che, ha lo scopo di rafforzare il capitale in seguito allae agli accantonamenti in vista delleper la questione delle presunte violazioni all’embargo iraniano.Secondo quanto riporta Bloomberg la cessione riguarderà un portafoglio diprincipalmente ad uso uffici e filiali, dellae, ad affiancare la banca di piazza Gae Aulenti nell’operazione, secondo le indiscrezioni, ci sarà laUna misura che era stata già annunciata dall’in occasione della presentazione dei conti dei nove mesi, insieme ad altre azioni correttive a protezione del capitale della banca. L’istituto da inizio annoe negli ultimi 3 mesi ilLa scorsa settimana Unicredit ha, inoltre, annunciato underivanti da contratti di leasing per un valore facciale complessivo, al lordo delle rettifiche, diEntro la fine del prossimo anno Mustier conta di raggiungere un