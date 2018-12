Il "dopo Natale": avanzi in tavola per 9 italiani su 10

(Teleborsa) -. Riciclaggio alimentare favorito dalla crisi economica e dalla conseguente cresciuta sensibilità verso la riduzione degli sprechi anche per motivi etici e ambientali, che interessa ben nove persone adulte su dieci,che per un motivo o per l'altroE’ quanto emerge, giorno di Santo Stefano, dalla quale si evidenzia che. Secondo Coldiretti ammonta addi euro il valore di cibi e bevande preparati e non consumati sulle tavole degli Italiani a Natale.. La frutta secca viene facilmente caramellata per diventare ottimo "torrone", mentre con quella fresca si ottengono pasticciate, marmellate o macedonie.Ilè dunque una scelta che. Per il tradizionale appuntamento del Natale con la tavola sono stati spesi 2,4 miliardi di euro, il 4% in meno rispetto allo scorso anno.