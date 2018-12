Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street avvia le contrattazioni in rialzo dopo la sfortunata sessione della vigilia di Natale quando il mercato americano ha chiuso in ribasso di quasi il 3%. Restano tante preoccupazioni fra lo shutdown ed i timori di una nuova crisi finanziaria dopo l'incontro del segretario del tesoro Mnuchin con il leader delle banche d'affari USA. Ilrecupera lo 0,2%, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.364,1 punti. Sale il(+0,8%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,66%),(+1,05%) e(+1,03%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,45%.del Dow Jones,(+2,72%),(+2,26%),(+1,85%) e(+1,77%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,09%.Tentenna, che cede lo 0,81%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,78%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,56%.(+3,51%),(+3,43%),(+3,22%) e(+3,14%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,58%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,12%.Affonda, con un ribasso del 2,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,37%.Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,28% a 21.852,28 punti; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,56%, portandosi a 2.364,22 punti. Buona la prestazione del(+1,22%); depresso lo(-2,66%).(+1,61%),(+1,03%) e(+1,03%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,49%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,72%),(+2,26%),(+1,85%) e(+1,77%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,09%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,81%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,78%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,56%.Al top tra i, si posizionano(+3,79%),(+3,41%),(+3,29%) e(+3,22%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,58%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,17%.Sensibili perdite per, in calo del 2,10%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,46%.